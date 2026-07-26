Videomapping e cinema ao ar livre em Vila Nova da Barquinha

Evento realiza-se em Agosto com um espectáculo de videomapping na Igreja Matriz e uma sessão de cinema ao ar livre no Parque Ribeirinho, ambos com entrada gratuita.

A programação cultural VOlver continua a animar o Verão em Vila Nova da Barquinha com duas propostas distintas, de criação artística contemporânea e cinema de animação para toda a família. No dia 7 de Agosto, pelas 22h30, a Igreja Matriz recebe "VOLver à Matriz", um espectáculo de videomapping que revisita os quatro anos do projecto através de imagens, luz e narrativa. A criação é assinada por Jéssica Costa, Constança Freitas, Lara Ramos e Helena Mendes, e pretende homenagear o percurso do VOLver.

No dia 22 de Agosto, pelas 21h30, o Parque Ribeirinho recebe a exibição do filme de animação "O Fantasma de Canterville", uma adaptação da obra de Oscar Wilde dirigida a maiores de seis anos. Ambos os eventos têm entrada gratuita, mediante levantamento prévio de bilhetes no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha.