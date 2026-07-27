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Cultura | 27-07-2026 13:52

Arte urbana transforma entrada da Póvoa de Sta. Iria num cartão-de-visita do concelho

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Entrada sul do concelho de Vila Franca de Xira, na Póvoa de Santa Iria, passou a contar com um mural de 250 metros que presta homenagem ao rio, ao património, à natureza e à juventude.

Quem entra no concelho de Vila Franca de Xira pela Estrada Nacional 10, na Póvoa de Santa Iria, encontra agora uma nova imagem de boas-vindas. Um antigo muro localizado na Avenida Marítimos da Póvoa foi transformado num mural com cerca de 250 metros de extensão, numa intervenção artística promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira.
A obra, intitulada "Vivo", foi concebida por João Pereira e constitui a segunda fase do conjunto de murais iniciado em 2021, aquando da inauguração da ciclovia, dando continuidade à linguagem visual criada para este eixo de mobilidade.
Desenvolvido como um percurso visual contínuo, o mural combina uma linguagem gráfica contemporânea com quatro momentos figurativos que evocam alguns dos principais elementos da identidade do concelho. A intervenção presta homenagem ao Rio Tejo, através do Barco Varino Liberdade; à História, representada pelo Palácio da Quinta Municipal da Piedade; à Natureza, inspirada no Passeio Linear Ribeirinho; e à Juventude, simbolizada pelo Skate Parque e Pump Track da Póvoa de Santa Iria.
A obra foi executada ao longo de cerca de um mês e segundo João Pereira a intervenção pretende ir além da vertente artística e reforçar a ligação entre o espaço público e a memória colectiva. "A principal entrada de uma cidade é também a primeira oportunidade para comunicar a sua identidade. Este mural nasce dessa ideia: transformar um espaço de passagem num lugar de reconhecimento, onde quem vive aqui se reveja e quem chega pela primeira vez possa perceber que este é um território com história, património e uma forte ligação ao rio", diz.

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