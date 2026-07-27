Comunidade saiu à rua nas festas de Santa Maria Madalena
Música, tradição religiosa, gastronomia e convívio marcaram os festejos de Santa Maria Madalena, que decorreram entre 24 e 26 de Julho em Aldeia do Mato, no concelho de Abrantes.
Aldeia do Mato voltou a reunir população e visitantes nos tradicionais festejos em honra de Santa Maria Madalena, uma das celebrações mais emblemáticas da freguesia. O programa prolongou-se por três dias e combinou animação musical, arraial, quermesse e cerimónias religiosas.
As festividades começaram na sexta-feira, 24 de Julho, com a abertura do arraial ao final da tarde. O Trio Musical RZR subiu ao palco à noite e a animação continuou pela madrugada com a festa “Back to the Hits 80’s, 90’s e 2000’s”, conduzida por Makibaz Music.
No sábado, o recinto voltou a abrir durante a tarde. A Tuna Médica de Lisboa e a Banda CTL asseguraram os principais momentos musicais, antes de o Eletro Madalena DJ Set prolongar a festa pela noite dentro.
O último dia ficou marcado pela componente religiosa e pelas tradições da terra. O programa começou com o habitual peditório pela aldeia e prosseguiu com a missa solene e a procissão, acompanhada pela Filarmónica Riomoinhense. Seguiram-se a reabertura do arraial, a quermesse e o tradicional leilão de bolos e fogaças.
A Tuna Médica de Lisboa voltou a actuar ao início da noite e o Grupo Manuel Braz encerrou o programa, num ambiente de convívio que juntou a comunidade em torno de uma das suas festas mais representativas.