Festas da Granja regressam com quatro dias de música, arraial e passeio motard

A Sociedade Recreativa da Granja organiza, entre os dias 30 de Julho e 2 de Agosto, mais uma edição das Festas da Granja, em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira. O programa do evento conta com quatro dias de animação, concertos, DJs, quermesse, comida e bebida, bar jovem e actividades para todas as idades.

As festas arrancam na quinta-feira, 30 de Julho, com a abertura do arraial e do restaurante às 20h00. Às 20h30 abrem a quermesse e o bar jovem. A partir das 22h00 actua a banda Nova Onda, seguindo-se, às 23h30, a Dupla Mete Cá Sets. À 1h00, a Nova Onda regressa ao palco para a continuação do espectáculo. O encerramento está previsto para as 03h00.

Na sexta-feira, 31 de Julho, o arraial e o restaurante abrem às 20h00, seguindo-se a abertura da quermesse e do bar jovem às 20h30. À mesma hora, a Charanga das Fresquinhas percorre as ruas da Granja. Às 22h30 sobe ao palco o grupo Fora de Série, seguindo-se Funk Edition, à 00h30, e o DJ Kiky Tavares, às 02h30. O encerramento está marcado para as 04h00.

O sábado, 1 de Agosto, começa com a abertura do arraial às 14h00 e do bar jovem às 15h00. O restaurante abre às 20h00 e a quermesse às 20h30. Às 22h00 actua Queres é Pimba, seguindo-se, às 23h30, a Turma Dance Kids da Sociedade Recreativa da Granja. A banda Geração 2000 sobe ao palco às 00h30 e o DJ John Goulart assegura a animação a partir das 02h00. O encerramento está previsto para as 05h00.

No domingo, 2 de Agosto, realiza-se o tradicional passeio motard, com concentração às 09h00 no Clube 300 e almoço às 13h00. A partir das 15h00 haverá animação com DJs convidados e, às 15h30, actividades integradas no passeio motard. A quermesse abre às 17h00 e o restaurante às 19h00. O DJ David Lello actua às 20h30, estando o encerramento das festas marcado para as 23h00.