Xutos & Pontapés, Diogo Piçarra e Sara Correia actuam nas Festas de Coruche

As Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo decorrem em Coruche entre 6 e 18 de Agosto, com um cartaz musical encabeçado pelos Xutos & Pontapés, Buba Espinho, Diogo Piçarra e Sara Correia e uma programação centrada na devoção à padroeira, na memória colectiva e nas tradições do concelho.

Organizadas pela Câmara Municipal de Coruche, Comissão de Festas de Coruche e Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, as celebrações envolvem freguesias, associações, colectividades e outros agentes locais, concentrando os cinco dias principais entre 14 e 18 de Agosto.

O programa começa no dia 6, com a inauguração das iluminações nas ruas da vila e o início da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo, cujas celebrações decorrem diariamente na ermida até 11 de Agosto, com a colaboração do Grupo Coral de São João Baptista.

Nos dias 12 e 13 realiza-se o Tríduo Solene, na esplanada da ermida, com pregação do padre Miguel Gonçalves Ferreira e participação do grupo coral e da banda filarmónica Sociedade Instrução Coruchense. O Dia do Fogo, a 14 de Agosto, abre a programação principal com uma alvorada, o desfile da Sociedade Instrução Coruchense, uma eucaristia em acção de graças pela vitória na Batalha de Aljubarrota, a cerimónia oficial de abertura e uma largada de bezerras. Depois do fogo-de-artifício sobre o Sorraia, à meia-noite, Buba Espinho actua, às 00h30, no Palco Rio, acompanhado pela Sociedade Instrução Coruchense, num encontro entre a música portuguesa de raiz e a tradição filarmónica de Coruche.

O dia 15, dedicado à Assunção de Nossa Senhora, tem como momentos centrais a Eucaristia Solene em Acção de Graças a Nossa Senhora do Castelo, presidida ao meio-dia pelo arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, e a procissão que, a partir das 18h00, percorre as principais ruas da vila. Antes de a imagem recolher ao santuário, realiza-se a tradicional Bênção Solene dos Lares e Campos do Vale do Sorraia. A programação inclui ainda o Concerto das Três Nações, com músicos de Portugal, Espanha e Sérvia, e o Festival de Folclore António Neves, que reúne seis formações de diferentes regiões do país, incluindo o Grupo Folclórico e Etnográfico de São José da Lamarosa e o Rancho Folclórico da Fajarda. Diogo Piçarra sobe ao Palco Rio às 23h00 de 16 de Agosto, Dia do Aficionado, marcado por uma extensa sequência de actividades taurinas, entre conduções de cabrestos, entradas de toiros, encierros, largadas, picaria à vara larga e uma tourada à corda protagonizada pelos Pastores e Capinhas da Ilha Terceira. Depois do concerto de Diogo Piçarra, actua o grupo Dona Alzira.

O feriado municipal de 17 de Agosto é dedicado ao Campino do Sorraia e inclui a concentração de campinos, jogos de cabrestos e a partida, às 11h00, do Cortejo Histórico e Etnográfico, que assinala este ano o 80.º aniversário. A iniciativa leva às ruas quadros dedicados aos ofícios, rituais, costumes e modos de vida ligados ao campo, ao gado, ao rio e às comunidades do concelho. A tarde prossegue com uma homenagem ao campino e uma corrida de toiros, antes do concerto dos Xutos & Pontapés, marcado para as 23h00 no Palco Rio e integrado na digressão "Direito ao Deserto".

Sara Correia encerra os grandes concertos das festas no dia 18, às 23h00, numa jornada que inclui nova sequência de actividades taurinas, uma tourada à corda com os Pastores e Capinhas da Ilha Terceira e a actuação do grupo ribatejano Três Bairros. O espectáculo pirotécnico de encerramento está marcado para a 01h00, na frente ribeirinha do Parque do Sorraia, concluindo 13 dias de celebrações em torno de Nossa Senhora do Castelo.