Centro Cultural recebe mais uma edição do Barquinha Jazz

O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebe entre os dias 4 e 6 de Setembro mais uma edição do Barquinha Jazz, uma iniciativa promovida pelo município em parceria com o Clube de Instrução e Recreio Extuna, voltando a afirmar-se como um espaço privilegiado para a divulgação do jazz e da música improvisada, reunindo artistas de referência nacional e projectos de elevada qualidade artística.

O festival arranca na sexta-feira, 4 de Setembro, pelas 21h30, com a actuação dos The Motion Lab, projecto que se destaca pela abordagem inovadora ao jazz contemporâneo e pela exploração de novas sonoridades. No sábado, 5 de Setembro, também às 21h30, actua o Isabel Rato Quinteto, apresentando o espectáculo "10 Anos", uma celebração dos 10 anos da carreira discográfica da pianista, compositora, arranjadora e produtora portuguesa, considerada uma das mais relevantes figuras femininas do jazz nacional.

O encerramento acontece no domingo, 6 de Setembro, às 18h00, com a Pompadelic Swing Orchestra, formação inspirada no universo do guitarrista Django Reinhardt e na tradição do jazz manouche.