uma parceria com o Jornal Expresso
28/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 28-07-2026 15:00

Centro Cultural recebe mais uma edição do Barquinha Jazz

jazz musica musico saxofone sax ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento decorre entre os dias 4 e 6 de Setembro no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha.

O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebe entre os dias 4 e 6 de Setembro mais uma edição do Barquinha Jazz, uma iniciativa promovida pelo município em parceria com o Clube de Instrução e Recreio Extuna, voltando a afirmar-se como um espaço privilegiado para a divulgação do jazz e da música improvisada, reunindo artistas de referência nacional e projectos de elevada qualidade artística.
O festival arranca na sexta-feira, 4 de Setembro, pelas 21h30, com a actuação dos The Motion Lab, projecto que se destaca pela abordagem inovadora ao jazz contemporâneo e pela exploração de novas sonoridades. No sábado, 5 de Setembro, também às 21h30, actua o Isabel Rato Quinteto, apresentando o espectáculo "10 Anos", uma celebração dos 10 anos da carreira discográfica da pianista, compositora, arranjadora e produtora portuguesa, considerada uma das mais relevantes figuras femininas do jazz nacional.
O encerramento acontece no domingo, 6 de Setembro, às 18h00, com a Pompadelic Swing Orchestra, formação inspirada no universo do guitarrista Django Reinhardt e na tradição do jazz manouche.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Vale Tejo
    22-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região