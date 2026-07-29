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Cultura | 29-07-2026 15:00

Avós e netos unidos pelos afectos em Salvaterra de Magos

Avós e netos unidos pelos afectos em Salvaterra de Magos
foto O MIRANTE
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Iniciativa FamiliArt juntou gerações em dois dias de música, dança e actividades lúdicas. Município pretende valorizar o papel dos mais velhos e combater o isolamento e a exclusão social.

Avós e netos do concelho de Salvaterra de Magos partilharam momentos de afecto, diversão e aprendizagem durante a iniciativa “FamiliArt – Avós e Netos”, promovida pelo município no âmbito das comemorações do Dia dos Avós. Ao longo de dois dias, música, dança e actividades lúdicas serviram de ponto de encontro entre gerações e ajudaram a criar memórias familiares. A iniciativa pretendeu valorizar o papel dos mais velhos na transmissão de afectos, experiências, histórias e tradições, mas teve também como objectivo combater a solidão, o isolamento e a exclusão social entre a população idosa do concelho.
Em declarações a O MIRANTE, Verónica Amaral, colaboradora do projecto Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) e coordenadora da actividade, explicou que a ideia partiu da própria e foi imediatamente acolhida pelas chefias. A responsável sublinhou que o programa desenvolve outras iniciativas junto de estabelecimentos de ensino públicos e privados, permitindo às famílias conhecerem o trabalho realizado ao longo do ano. Além de assinalar o Dia dos Avós, a actividade procurou “criar interacção entre os mais novos e os mais velhos e permitir que criem memórias entre avós e netos”, afirmou Verónica Amaral. Para atingir esse objectivo, foram preparadas dinâmicas com música, dança e jogos centrados nos afectos e no fortalecimento das relações familiares.
A presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, destacou o enquadramento da iniciativa num projecto mais abrangente do CLDS dedicado ao combate ao isolamento e à exclusão social. A autarca considera que o convívio com as crianças pode ter um impacto positivo no bem-estar da população idosa. Foram convidados centros de dia e instituições do concelho, entre as quais a Santa Casa da Misericórdia e o Centro de Bem-Estar Social de Muge, proporcionando aos utentes uma tarde diferente. Segundo a presidente, as crianças convidaram os avós a participar nas actividades desenvolvidas pelos técnicos do programa e a conhecer o trabalho realizado durante o ano. Para a autarca, o contacto entre gerações pode também contribuir para uma sociedade mais solidária e atenta aos mais velhos.
“Valores como o amor e a perseverança, que muitas vezes os mais velhos conseguem transmitir ao contarem histórias das suas vidas, são fundamentais para que, daqui por alguns anos, estes mais novos também saibam o que é cuidar dos mais velhos”, afirmou. Helena Neves acrescentou que o município promove ao longo do ano várias iniciativas dirigidas a avós e netos, com o objectivo de trabalhar os afectos e as emoções e proporcionar momentos de convívio, partilha e diversão à população.

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