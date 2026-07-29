Cultura | 29-07-2026 10:00
Espectáculo de fogo e novo circo no Jardim da Liberdade em Santarém
FOTO DR
O espectáculo de fogo "Drania – A Origem da Chama" vai iluminar o Jardim da Liberdade, em Santarém, na noite de sexta-feira, 31 de Julho, a partir das 22h00.
O espectáculo de fogo "Drania – A Origem da Chama" vai iluminar o Jardim da Liberdade, em Santarém, na noite de sexta-feira, 31 de Julho, a partir das 22h00. A produção da companhia catalã Drakonia integra a programação do Verão iN.Santarém, na área do novo circo.
Com entrada livre, o espectáculo mistura diferentes disciplinas artísticas, como acrobacias aéreas, equilíbrios, dança, música ao vivo, malabarismo com fogo, faquirismo, efeitos de luz e pirotecnia.
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