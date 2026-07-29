Jovem da Barquinha representa Portugal em concurso internacional de beleza
Catarina Correia, natural de Vila Nova da Barquinha, vai representar Portugal na categoria Teen do Miss Interglobal 2026, que vai decorrer entre 24 e 31 de Agosto, em Bali, Indonésia.
A jovem Catarina Correia, natural de Vila Nova da Barquinha, vai representar Portugal na categoria Teen do Miss Interglobal 2026, concurso internacional de beleza que vai decorrer entre 24 e 31 de Agosto, em Bali, Indonésia. O evento reúne participantes de mais de 50 países, promovendo valores como a confiança, a cultura e a consciência global.
O município de Vila Nova da Barquinha afirma que a participação de Catarina Correia “representa uma oportunidade única para levar o nome de Vila Nova da Barquinha além-fronteiras, demonstrando o talento, a dedicação e o potencial da nossa juventude”. A autarquia deseja à jovem “as maiores felicidades para esta experiência internacional e votos do maior sucesso nesta importante representação de Portugal”.