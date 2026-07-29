Jovem da Barquinha representa Portugal em concurso internacional de beleza

A jovem Catarina Correia, natural de Vila Nova da Barquinha, vai representar Portugal na categoria Teen do Miss Interglobal 2026, concurso internacional de beleza que vai decorrer entre 24 e 31 de Agosto, em Bali, Indonésia. O evento reúne participantes de mais de 50 países, promovendo valores como a confiança, a cultura e a consciência global.

O município de Vila Nova da Barquinha afirma que a participação de Catarina Correia “representa uma oportunidade única para levar o nome de Vila Nova da Barquinha além-fronteiras, demonstrando o talento, a dedicação e o potencial da nossa juventude”. A autarquia deseja à jovem “as maiores felicidades para esta experiência internacional e votos do maior sucesso nesta importante representação de Portugal”.