Recital em Santarém celebra a vida e obra de Luiza Andaluz

A Catedral de Santarém recebe, no dia 20 de Agosto, pelas 21h00, a 7ª edição do Recital de Agosto, dedicado a Luiza Andaluz. A Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima promove este Dia de Luiza Andaluz, numa noite em que a música se funde com a espiritualidade e a sua vida inspiradora.

A Catedral de Santarém recebe, no dia 20 de Agosto, pelas 21h00, a 7ª edição do Recital de Agosto, dedicado a Luiza Andaluz. A Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima promove este Dia de Luiza Andaluz, numa noite em que a música se funde com a espiritualidade e a sua vida inspiradora. Este ano, com a curadoria de Jenny Silvestre, a Missa Grande de Marcos Portugal inspira-se na dimensão social da vida de Madre Andaluz. A obra religiosa será interpretada pelo Grupo Vocal Olisipo, fundado em 1988 e dirigido por Armando Possante.

O recital, com entrada livre, é promovido em parceria com a Diocese de Santarém e o Museu Diocesano de Santarém e com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, União de Freguesias da Cidade de Santarém e W Shopping. Quem pretenda reservar lugar pode fazê-lo através de geral@lacc.pt, pelo contacto telefónico 938 829 003 ou online em https://forms.gle/gx2pMvhZy4JdWXfk6.