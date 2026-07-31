Cem Soldos resiste e volta a ser aldeia-festival nos 20 anos do Bons Sons

O festival Bons Sons volta a abrir as portas de Cem Soldos para celebrar 20 anos de história. A 13.ª edição realiza-se de 6 a 9 de Agosto e marca o regresso do festival depois da decisão de passar a ter periodicidade bienal, tomada para dar maior sustentabilidade ao projecto, consolidar equipas e preservar o envolvimento voluntário da população. A edição de 2026 assume a resistência como tema central. Uma palavra que resume o percurso de um festival criado e organizado pelo Sport Club Operário de Cem Soldos, com a participação directa dos habitantes, responsáveis por acolher o público, assegurar serviços e transformar ruas, largos, quintais e equipamentos da aldeia em espaços de encontro e criação artística.

O cartaz reúne artistas consagrados e projectos emergentes da música portuguesa. Quinta do Bill, Rita Redshoes, Jorge Cruz, Luca Argel, Xullaji, Miss Universo, Mães Solteiras, Cacique’97, Lavoisier com o Coro Polifónico da Pedreira, Romeu Bairos, MXGPU, Luta Livre, TT Syndicate, Marquise, Pedro da Linha e Pauliteiras de Miranda do Douro estão entre os nomes anunciados. A festa começa antes da abertura oficial, a 5 de Agosto, com 800 Gondomar e um “DJ set” de Ana Markl na recepção ao campismo.

Ao longo de quatro dias estão previstas mais de 50 actuações distribuídas por 11 palcos, numa programação que não se esgota nos concertos. O festival inclui teatro, cinema, dança, conversas, propostas para famílias e actividades dirigidas às crianças. O recinto volta a ser a própria aldeia, numa experiência em que o público não entra apenas num festival: entra no quotidiano de uma comunidade. O regresso acontece depois de uma edição de 2024 com lotação esgotada e cerca de 33.500 visitantes. A passagem para um modelo bienal foi assumida pela organização como uma forma de proteger a longevidade do evento e criar espaço para outros projectos comunitários ao longo do ano.

O Bons Sons mantém também a aposta na acessibilidade, na diversidade e na sustentabilidade ambiental, com medidas destinadas a pessoas com mobilidade condicionada, espaços para crianças, transportes entre Tomar, Paialvo e Cem Soldos e incentivo à partilha de viaturas. O passe para os quatro dias, com campismo incluído, encontra-se na quarta fase de venda, por 70 euros, enquanto os bilhetes diários custam 35 euros. Sem fins lucrativos, a organização reinveste as receitas em iniciativas sociais e culturais que beneficiam Cem Soldos e a qualidade de vida da população.