Constância celebra uma década a levar a música do carrilhão a novos públicos

Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão começa esta sexta-feira, 31 de Julho, no Anfiteatro dos Rios. Evento nasceu em Constância e tem sido determinante na formação de públicos e de uma nova geração de carrilhanistas portugueses.

Constância volta a afirmar-se como a capital portuguesa do carrilhão ao receber a abertura da 10.ª edição do Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão (FICOC), que decorre entre 31 de Julho e 9 de Agosto. Concertos, formação e artistas nacionais e estrangeiros integram uma programação que nasceu no concelho e que, ao longo de uma década, se alargou também a Leiria e Mafra. O festival é organizado pelo Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão (CICO), com sede em Constância, e resulta do trabalho iniciado com a entrada em funcionamento, em 2015, do carrilhão itinerante LVSITANVS. Instalado num camião, o instrumento permitiu retirar a música de carrilhão das torres das igrejas e levá-la directamente às populações.

A directora artística do festival, Ana Elias, considera que o investimento feito ao longo dos últimos anos começa agora a dar frutos, tanto na formação de públicos como na preparação de novos intérpretes. “Este ano, finalmente, as coisas começaram a rolar como idealizámos há 11 anos”, afirmou, destacando o aumento da procura pelos concertos do LVSITANVS, apresentado como o maior carrilhão itinerante do mundo. A abertura do FICOC realiza-se esta sexta-feira no Anfiteatro dos Rios, em Constância, com um espectáculo que junta o carrilhão LVSITANVS, faixas sonoras pré-gravadas e alunos da Escola de Música do CICO. O concerto vai cruzar temas de pop e rock com a sonoridade daquele instrumento.

Constância recebe ainda um concerto do organista João Santos, na Igreja Matriz, dedicado ao órgão histórico português. No Parque Ambiental de Santa Margarida da Coutada realizam-se também os exames-recitais de três alunos da escola de música, avaliados por um júri internacional da Escola Real de Carrilhão da Bélgica. Existem actualmente apenas três carrilhanistas portugueses no activo, mas Ana Elias acredita que os alunos formados em Constância podem assegurar a continuidade desta arte. O festival inclui ainda actuações do carrilhanista norte-americano Liam Flood e termina a 9 de Agosto, no Palácio Nacional de Mafra. A entrada é livre.