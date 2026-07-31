Doze jovens criam espectáculo de dança inclusiva em Samora Correia

Doze jovens de Samora Correia, Porto Alto, Benavente e Arruda dos Vinhos participam na oficina de dança inclusiva “Centro das Margens”, que decorre até 31 de Julho no Centro Cultural de Samora Correia.

Dinamizada por Tiago Francisco, a iniciativa convida os participantes a partilharem identidades, experiências e formas de expressão, assumindo-se como co-autores de uma criação colectiva.

O trabalho culmina num espectáculo final, às 21h00 de 31 de Julho. A oficina integra o projecto “Inclusão pela Cultura na Lezíria do Tejo”, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.