Cultura | 31-07-2026 10:00
Doze jovens criam espectáculo de dança inclusiva em Samora Correia
Participantes estão a transformar experiências pessoais numa criação artística colectiva, que será apresentada ao público no final da oficina.
Doze jovens de Samora Correia, Porto Alto, Benavente e Arruda dos Vinhos participam na oficina de dança inclusiva “Centro das Margens”, que decorre até 31 de Julho no Centro Cultural de Samora Correia.
Dinamizada por Tiago Francisco, a iniciativa convida os participantes a partilharem identidades, experiências e formas de expressão, assumindo-se como co-autores de uma criação colectiva.
O trabalho culmina num espectáculo final, às 21h00 de 31 de Julho. A oficina integra o projecto “Inclusão pela Cultura na Lezíria do Tejo”, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.
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