Festas do Arripiado juntam NAPA, Tara Perdida e Jorge Fernando

O Arripiado volta a ser ponto de encontro de 14 a 16 de Agosto, com três dias de festa e um cartaz que junta os NAPA, Tara Perdida e a Banda da Carregueira, acompanhada por Jorge Fernando. A música portuguesa, a tradição filarmónica e a animação dos DJ marcam mais uma edição das festas da aldeia ribeirinha.

As Festas do Arripiado regressam de 14 a 16 de Agosto com três dias de música e animação e um cartaz que reúne nomes de diferentes gerações. NAPA, Tara Perdida e a Banda da Carregueira, acompanhada por Jorge Fernando, são os principais destaques de uma programação que promete levar várias centenas de pessoas à aldeia ribeirinha do concelho da Chamusca. A abertura acontece na sexta-feira, 14 de Agosto, com os NAPA, seguindo-se a actuação do DJ Ricardo Coimbra. No sábado, 15, o palco pertence aos Tara Perdida, banda com uma longa ligação ao rock português, cabendo ao DJ Jay Lion prolongar a festa pela noite dentro.

O encerramento está marcado para domingo, 16 de Agosto, com a Banda da Carregueira, da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense “Vitória”, que terá como convidado Jorge Fernando. A presença do músico e compositor dá um cunho especial ao último dia dos festejos e reforça a aposta num cartaz capaz de chegar a públicos distintos.

Com uma programação que cruza concertos, música de dança e tradição filarmónica, as Festas do Arripiado voltam a afirmar-se como um dos momentos altos do Verão no concelho da Chamusca. O evento é, segundo a autarquia, um ponto de encontro para a população, para os que regressam à terra nesta altura do ano e para os visitantes atraídos pelo ambiente da localidade junto ao Tejo. Durante três dias, o Arripiado volta a viver de portas abertas, num ambiente de convívio e celebração. A diversidade do programa é um dos principais trunfos de uma festa que procura juntar diferentes gerações e manter viva uma tradição com forte peso na identidade local, refere a junta de freguesia.



