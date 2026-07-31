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Cultura | 31-07-2026 07:00

João Maria Ferreira é o novo curador da Bienal de Coruche

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O artista natural de Santarém vai assumir a curadoria da XII edição da iniciativa, subordinada ao tema "Conexões".

João Maria Ferreira é o curador da XII edição da Bienal de Coruche - Percursos com Arte, iniciativa que terá como tema "Conexões" e que pretende reforçar a arte contemporânea enquanto espaço de encontro, reflexão e partilha.
Natural de Santarém, cidade onde vive e trabalha, João Maria Ferreira é licenciado em Pintura e mestre em Desenho pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2022, concluiu o Master of Arts em Pintura no Camberwell College of Arts, em Londres.
A par da prática artística, desenvolve trabalho no ensino do desenho e da pintura e tem participado em diversos projectos, sobretudo no distrito de Santarém.
João Maria Ferreira é também responsável pela Residência Artística de Santarém (RAS), desenvolvida em parceria com o Centro Cultural Regional de Santarém.
Sob a sua curadoria, a XII Bienal de Coruche propõe a criação de ligações e diálogos entre os artistas, as comunidades e o território.

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