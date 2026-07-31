João Maria Ferreira é o novo curador da Bienal de Coruche

João Maria Ferreira é o curador da XII edição da Bienal de Coruche - Percursos com Arte, iniciativa que terá como tema "Conexões" e que pretende reforçar a arte contemporânea enquanto espaço de encontro, reflexão e partilha.

Natural de Santarém, cidade onde vive e trabalha, João Maria Ferreira é licenciado em Pintura e mestre em Desenho pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2022, concluiu o Master of Arts em Pintura no Camberwell College of Arts, em Londres.

A par da prática artística, desenvolve trabalho no ensino do desenho e da pintura e tem participado em diversos projectos, sobretudo no distrito de Santarém.

João Maria Ferreira é também responsável pela Residência Artística de Santarém (RAS), desenvolvida em parceria com o Centro Cultural Regional de Santarém.

Sob a sua curadoria, a XII Bienal de Coruche propõe a criação de ligações e diálogos entre os artistas, as comunidades e o território.