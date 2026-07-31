Monsanto celebrou quatro dias de festa em honra do Divino Espírito Santo

A aldeia de Monsanto, no concelho de Alcanena, viveu quatro dias de grande animação, entre 24 e 27 de Julho, com a realização das tradicionais Festas em Honra do Divino Espírito Santo. O programa juntou música ao vivo, cerimónias religiosas, gastronomia e iniciativas dedicadas à comunidade, reunindo residentes, emigrantes e visitantes. As festividades arrancaram na sexta-feira, 24 de Julho, com o Dia do Emigrante. Os habituais jantares começaram às 19h00, seguindo-se a actuação da Bandinha Mirense, às 20h30. A animação continuou com a Banda Enigma, às 22h30, e prolongou-se pela madrugada ao som de African Groove. No sábado, 25 de Julho, celebrou-se o Dia da Juventude. O programa começou logo às 08h00, com o tradicional peditório. À noite, os jantares voltaram a reunir a população, antes da actuação da Banda Bico d’Obra. A festa prosseguiu durante a madrugada com o espectáculo dos Reis da Música Brasileira. O domingo, 26 de Julho, foi dedicado ao Dia da Tradição, com um programa marcado pela componente religiosa. A missa realizou-se às 16h00, seguindo-se a procissão pelas ruas da aldeia. Depois dos jantares, a Banda RH+ subiu ao palco e a animação prolongou-se pela madrugada com Hot Crazy Boy. As festividades terminaram na segunda-feira, 27 de Julho, com o Dia de Monsanto. Depois dos jantares, a música ficou a cargo de João Louro. A DJ Joana Dinis encerrou o programa já durante a madrugada.