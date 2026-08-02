Artéria leva cultura às freguesias de Azambuja até Setembro

O município de Azambuja está a promover mais uma edição de “Artéria – Artes ao Vivo”, projecto que decorre até Setembro de 2026 e leva manifestações culturais e artísticas às diferentes freguesias do concelho. A iniciativa aposta numa programação descentralizada, diversificada e acessível, com o objectivo de aproximar a cultura das populações e valorizar o território. O projecto pretende criar espaços de encontro entre artistas, comunidades e património local, dando igualmente visibilidade a projectos artísticos e talentos culturais.

Entre os grupos e artistas do programa estão Saudade! Viver Amália, Projeto Cid, Fábia Rebordão, Terra, Terra com Carolina dos Santos, Fado da Terra com Luís Sombreireiro e Fantasia Romântica- Da ópera ao fado.

Mais do que uma sucessão de espectáculos, a autarquia apresenta este programa como uma forma de reforçar a identidade cultural do concelho e dinamizar a oferta existente, levando actividades a locais que habitualmente estão mais afastados dos principais equipamentos culturais. A programação prossegue até Setembro, com actividades distribuídas por vários pontos do concelho.