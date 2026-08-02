Concurso de bolo à fatia na festa de Sintera

Associação cultural e desportiva convida a comunidade a mostrar talento na pastelaria e a contribuir para a angariação de fundos da festa local.

A Associação Cultural e Desportiva de Sintera, Tremez, Santarém, volta a desafiar os amantes da pastelaria com o concurso de bolo à fatia, marcado para 15 de Agosto. Cada participante deve inscrever-se e apresentar um bolo da sua autoria, que será servido à fatia durante a festa. Além de mostrar criatividade e sabor, os concorrentes ajudam a financiar o evento, mantendo viva uma iniciativa que une a comunidade.

As inscrições decorrem junto de Ana Ferreira, através do número 911 956 512. A organização apela à participação de todos, lembrando que “cada bolo faz a diferença” e que o contributo de cada fatia ajuda a construir uma festa “mais bonita e saborosa”.