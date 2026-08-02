Fado à Borda d'Água em Constância

A praia fluvial de Constância volta a ser palco do Fado à Borda d'Água, um espectáculo integrado na Festa dos Rios com o objectivo de recriar os serões de Verão vividos, antigamente, pelas gentes da vila. A iniciativa decorre no dia 8 de Agosto, pelas 22h30. Tendo como cenário a praia fluvial de Constância, no rio Zêzere, o evento desafia o público a levar a manta, a almofada ou a cadeira para o areal e assistir a um espectáculo diferente onde não faltará o tradicional Bacalhau à Punhete e o bom vinho da região.

A iniciativa, organizada pela Câmara de Constância, nasceu de uma ideia original da fadista constanciense Tina Jofre, que dará voz ao espectáculo juntamente com Ana Paula Santos, Cláudia Zarro, Hugo Faustino e João Paulo Marques. Na guitarra portuguesa estará Jorge Silva e na viola Francisco do Carmo, com apresentação de Raúl Caldeira.