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Cultura | 02-08-2026 18:00

Sabores dos rios nos restaurantes de Constância durante a Festa dos Rios

prato peixe do rio fataça tradicional
foto ilustrativa
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No dia 8 de Agosto, os restaurantes da vila de Constância vão servir pratos de fataça e saboga, no âmbito da programação da Festa dos Rios.

Os sabores dos rios vão estar nas mesas dos restaurantes de Constância no dia 8 de Agosto, durante a Festa dos Rios. Entre as 12h00 e as 14h00, o Dewal Divina, o Leopoldina Tavernas, os Pezinhos no Rio e o Vila Camões vão apresentar pratos confeccionados com espécies típicas dos rios, como a fataça e a saboga. A partir das 17h00, o Parque de Merendas abre as portas à Tasca Ribeirinha, onde será possível provar o tradicional Bacalhau à Punhete e outros petiscos.
A Festa dos Rios decorre ao longo de todo o dia, com início às 8h30, e tem como objectivo celebrar a união das águas do Tejo e do Zêzere, honrando a história e a cultura das gentes locais com espectáculos e partilha comunitária. O programa inclui ainda um percurso pedestre entre o Caminho do Tejo e a Grande Rota do Zêzere, o Training Camp do Confluência Trail, passeios de barco, fado à borda d'água, actuações de folclore, artesanato, venda de livros, encenações, insufláveis, modelagem de balões e outras actividades para todas as idades.

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