Maria Laura Santana Maia já é nome de rua em Ponte de Sor

A placa com o nome de rua de Maria Laura Santana Maia não vai ter cerimónia de inauguração, segundo O MIRANTE apurou junto do seu filho, António Santana Maia Leonardo. A placa segue um princípio que ainda hoje é raro na grande maioria dos municípios portugueses: o nome não é antecedido de qualquer título ou grau académico.

A Câmara Municipal da Ponte de Sor acabou de inaugurar uma placa dando o nome de uma nova rua a Maria Laura Santana Maia, uma ilustre filha da terra que vai ficar na História da magistratura por ter sido a primeira mulher juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça em Portugal. A rua fica junto ao rio e, por coincidência, é a mesma onde o presidente da câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves (PS), tem a sua morada de família.

Recorde-se que Maria Laura Santana Maia nasceu em Ponte de Sor, a 8 de outubro de 1937. Aos 30 anos, depois de ficar viúva, e com dois filhos de tenra idade, começou a estudar direito, numa altura em que a carreira da magistratura ainda estava vedada a mulheres. Em maio de 2004 Maria Laura Santana Maia tornou-se na primeira juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça. A sua escolha foi feita por unanimidade em sessão plenária do Supremo Tribunal de Justiça. Anos antes, em 1995, tinha sido nomeada desembargadora do Tribunal da Relação de Évora. Foi ainda durante muitos anos docente do Centro de Estudos Judiciários tendo marcado a vida de muitos profissionais da Justiça.

A placa com o nome de rua de Maria Laura Santana Maia não vai ter cerimónia de inauguração, segundo O MIRANTE apurou junto do seu filho, António Santana Maia Leonardo.

A placa segue um princípio que ainda hoje é raro na grande maioria dos municípios portugueses mas que a familia de Maria Laura soube e quis evitar: o nome não é antecedido de qualquer título ou grau académico, embora informe a área profissional em que a homenageada com o nome de rua foi pessoa de relevância na sociedade portuguesa.

