Cultura | 04-08-2026 10:00
Constância volta a pôr o Tejo e o Zêzere no centro da festa
A Festa dos Rios regressa a Constância no sábado, 8 de Agosto, para celebrar a ligação histórica da vila ao Tejo e ao Zêzere. Passeios de barco, caminhadas, folclore, artesanato, gastronomia e animação vão preencher um dia que começa de manhã no parque de merendas e termina com fado junto à água.
Constância volta a fazer dos rios o centro da vila no sábado, 8 de agosto, com uma nova edição da Festa dos Rios, iniciativa que celebra a ligação histórica da comunidade ao Tejo e ao Zêzere. O programa começa às 08h30, junto à praia fluvial, com o percurso pedestre “Do Caminho do Tejo à Grande Rota do Zêzere” e um treino do Confluência Trail, ambos gratuitos e sujeitos a inscrição. A abertura oficial está marcada para as 10h30, no parque de merendas, com a presença do presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira. Ao longo do dia haverá passeios de barco, folclore, artesanato, venda de livros, gastronomia, encenações e animação infantil, com insufláveis e modelagem de balões. O encerramento cultural faz-se às 22h30, no areal do Zêzere, com o espectáculo “Fado à Borda d’Água”, protagonizado por Tina Jofre e outros intérpretes, recriando os antigos serões de Verão junto ao rio.
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