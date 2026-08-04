Museus e bibliotecas de Alenquer fecham ao domingo por falta de procura

Os museus e bibliotecas do concelho de Alenquer vão passar a fechar aos domingos porque a procura é reduzida. A justificação foi deixada em reunião de câmara pela vereadora Cláudia Luís, que propôs que os museus encerrem aos domingos entre Julho e Setembro e que, nos restantes meses, possam abrir no primeiro domingo de cada mês. A autarca explicou que não compensa pagar horas extraordinárias aos funcionários dos espaços culturais, uma vez que a afluência não o justifica.

O vereador independente Tiago Pedro disse não fazer sentido as pessoas visitarem o concelho e encontrarem as portas fechadas e sugeriu que o posto de turismo abra quando os museus também estão abertos. Em relação às bibliotecas, tendo em conta que existem três no concelho, defendeu que podiam abrir à vez. “Não aceito de ânimo leve que estes espaços fechem porque em determinados períodos não há procura”, afirmou.

O vereador do PSD, Francisco Guerra, votou a favor das alterações, mas defendeu que, para uma melhor tomada de decisões, deviam ser apresentados aos vereadores relatórios discriminados. O autarca defendeu ainda que as entradas nos equipamentos culturais pudessem ser pagas, ainda que a preços simbólicos.

Também o vereador do PSD, Filipe Rogeiro, reconheceu que os números não justificam horários alargados, mas defendeu uma estratégia integrada de valorização do património, articulando os equipamentos culturais com a valorização do centro histórico de Alenquer. Do Chega, o vereador Carlos Sequeira alertou para a necessidade de serem apresentados dados concretos e relatórios das visitas aos espaços de terça-feira a domingo, mas não concorda com o encerramento das bibliotecas ao domingo.

Novos horários vão ser implementados

O presidente do executivo, João Nicolau (PS), acrescentou à proposta que o posto de turismo deve seguir os mesmos horários dos museus. A proposta abrange a Biblioteca Municipal de Alenquer, os pólos bibliotecários do Carregado e da Merceana, o Posto de Turismo/Centro Interpretativo “Pintar e Cantar dos Reis” e os vários museus municipais.

De acordo com o documento, aprovado com os votos a favor do PS e PSD e os votos contra do Chega e de Tiago Pedro, a Biblioteca Municipal de Alenquer funcionará entre Janeiro e Junho e de Outubro a Dezembro, às segundas-feiras, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, de terça a sexta-feira, das 10h00 às 18h00, e aos sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. Entre Julho e Setembro, estará aberta de segunda a sexta-feira das 10h00 às 18h00, encerrando aos fins-de-semana e aos feriados.

Os pólos bibliotecários do Carregado e da Merceana manterão o mesmo horário durante todo o ano, funcionando de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 13h00 e das 14h00 às 18h00. O Posto de Turismo e Centro Interpretativo “Pintar e Cantar dos Reis” estará aberto de segunda-feira a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, permanecendo encerrado aos domingos, excepto quando os museus estiverem abertos, e nos feriados.

Quanto aos museus municipais, entre Janeiro e Junho e de Outubro a Dezembro funcionarão de terça-feira a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Estarão também abertos no primeiro domingo de cada mês, no mesmo horário. Entre Julho e Setembro manterão o funcionamento de terça-feira a sábado, encerrando aos domingos, segundas-feiras e feriados.