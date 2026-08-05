Castelo de Almourol avança na corrida às 7 Maravilhas

O Castelo de Almourol garantiu um lugar na Final Regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal 2026, depois de ter sido um dos dois monumentos mais votados na categoria de Castelos durante a meia-final da região Centro. O monumento de Vila Nova da Barquinha segue em frente juntamente com o Castelo de Leiria, deixando pelo caminho o Castelo Templário de Tomar. A próxima batalha está marcada para 15 de Agosto, no Parque das Termas da Curia, no concelho de Anadia. A final vai reunir 14 patrimónios, distribuídos por sete categorias, escolhidos pelo público entre alguns dos principais símbolos históricos, culturais e turísticos da região Centro. A votação reabre a 8 de Agosto e poderá ser realizada através de chamada telefónica para o número ou da aplicação TVI Pass. A Câmara de Vila Nova da Barquinha está a apelar à mobilização dos munícipes, visitantes e admiradores do património nacional para que Almourol consiga ultrapassar esta nova eliminatória.

Erguido numa pequena ilha rochosa no meio do rio Tejo, o Castelo de Almourol é um dos mais reconhecidos símbolos da presença templária em Portugal. A fortaleza foi reedificada em 1171 por ordem de Gualdim Pais, mestre da Ordem do Templo, e integrava a linha defensiva do Tejo durante o período da Reconquista Cristã. A localização singular e a carga histórica transformaram o castelo num dos principais cartões-de-visita do Médio Tejo, atraindo anualmente milhares de turistas portugueses e estrangeiros. O distrito de Santarém terá uma presença de peso na final da região Centro. Além de Almourol, foram apurados a Barragem de Castelo do Bode, na categoria de Grandes Obras, e o Convento de Cristo, em Tomar, na categoria de Religião.