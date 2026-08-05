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Cultura | 05-08-2026 15:00

Viagem literária pelo centro histórico de Santarém

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Câmara de Santarém promove, no sábado, 8 de Agosto, a visita guiada "Santarém: Caminho de Palavras III".

Descobrir Santarém através da literatura é o mote da visita guiada"Santarém: Caminho de Palavras III", agendada para sábado, 8 de Agosto, com início marcado para as 09h30, no Largo Pedro Álvares Cabral, junto à Igreja da Graça. O percurso tem duração aproximada de duas horas, terminando no Jardim das Portas do Sol. A iniciativa é de participação gratuita, mediante inscrição prévia no Posto de Turismo de Santarém.

Segundo a organização, a cargo do município, os participantes serão guiados pelas palavras de Alice Pestana, Ramalho Ortigão, Almeida Garrett, Bocage, entre outros escritores, numa proposta que alia literatura, património e memória, revelando diferentes perspetivas sobre o centro histórico da cidade.

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