Meia-Maratona de Abrantes com participação recorde

Foram cerca de 400 atletas, a maior adesão de sempre, que participaram no domingo, 13 de Novembro, na quinta edição da Caminhada, Mini e Meia-Maratona de Abrantes, organizada pelo município com o apoio da Casa do Benfica de Abrantes.

João Ferreira (MF Grupo), vice-campeão da edição anterior, venceu a prova da Meia-Maratona com o tempo de 1:09:02, deixando para trás Bruno Paixão (Beja Atlético Clube) e José Sousa (CD São Salvador do Campo). Em femininos Alexandra Oliveira repetiu o triunfo de 2016 e 2018, com o tempo de 1:25:52, à frente de Maria Pinto (União de Tomar) e de Ana Rodrigues (Casa do Povo de Alcanena).