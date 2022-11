Três horas a pedalar para ajudar Bombeiros de Vialonga

Os Bombeiros Voluntários de Vialonga, que ainda estão a braços com o pagamento do novo quartel, precisam de ajuda para angariar dinheiro para uma nova viatura que sirva a comunidade e para isso promoveram uma maratona de ciclismo em bicicletas estáticas (cycling) que foi considerada um sucesso. Durante três horas seis dezenas de pessoas deram ao pedal na tarde de sábado, 12 de Novembro, para uma maratona com os instrutores Ana Pires, Bruno Miguel, Eduarda Amaral, Fernanda Ramos, Hugo Faria e Paulo Mata. A iniciativa solidária partiu da amizade de Paulo Mata e do bombeiro Emídio Mascarenhas.

Paulo Mata, 58 anos, é militar da Força Aérea e há três anos abordou o Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria para dinamizar a modalidade de cycling. Já Emídio Mascarenhas, cansado da monotonia do quartel, decidiu junto dos colegas perceber se o dinamismo do espaço poderia ser maior e os amigos passaram uma semana a preparar o local, montando o palco e posicionando as bicicletas.

Cristiana António, presidente da direcção dos Bombeiros de Vialonga, tem esperança que este seja apenas um dos muitos eventos que o espaço possa receber no futuro a favor do quartel e dos seus bombeiros. A dirigente conta a O MIRANTE que a situação financeira actual no país não é a melhor para as associações, acarretando custos elevados cada vez mais difíceis de gerir. “O combustível está cada vez mais caro e nós, bombeiros, que temos uma missão humanitária a cumprir, tal como as forças policiais, temos tido custos cada vez mais elevados. Não podemos passar por isto. Não podemos ter veículos parados quando a nossa missão é salvar vidas”, lamenta.