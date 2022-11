Cecília Alcântara, da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte, sagrou-se campeã nacional em Kumite Juniores Feminino, no Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Sub 21

Karatecas da Póvoa de Santa Iria com um título nacional e vários pódios

Cinco atletas da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte, da Póvoa de Santa Iria, subiram ao pódio no Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Sub 21 de Karate, com relevo para Cecília Alcântara, que se sagrou campeã nacional em Kumite Juniores Feminino -66kg. Destaques ainda para Alexandra Contins, que se sagrou vice-campeã em Kumite Juniores Feminino +66kg, Beatriz Meleiro que foi vice-campeã em Kumite Juniores Feminino -53kg, Beatriz Mendes que foi bronze em Kumite Sub21 Feminino -68kg tal como André Valongo em Kumite Cadetes Masculino -52kg.

A prova realizou-se nos dias 19 e 20 de Novembro no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal Padre Martinho, em São Romão, Seia, e foi organizada pela Federação Nacional de Karate Portugal. Estiveram em competição cerca de 500 atletas.