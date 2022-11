Martim Salvador continua a somar êxitos no ténis

O jovem tenista Martim Salvador, do Clube de Ténis de Tomar, continua a somar êxitos, tendo vencido o V Torneio dos Campeões organizado pelo Clube de Ténis de Torres Novas, no escalão de sub-16. Na final derrotou Guilherme Silva, do clube anfitrião, por 6-4, 6-2. Foi o terceiro torneio consecutivo que o atleta conquistou noutros tantos fins de semana, depois dos triunfos nos torneios de sub18 em Tomar e na Batalha. O Clube de Ténis de Tomar esteve representado por mais quatro atletas no torneio de Torres Novas, não tendo nenhum deles conseguido atingir lugares de pódio.