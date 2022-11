Vila Franca de Xira volta a ser exemplo nacional no apoio ao desporto

O município de Vila Franca de Xira recebeu, pelo sétimo ano consecutivo, o galardão de município amigo do desporto e junta-se a outros 166 municípios nacionais a conseguir receber esse estatuto. O prémio, atribuído pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto e pela Cidade Social, constitui-se como um sistema de reconhecimento público de boas práticas no apoio ao movimento associativo desportivo, privilegiando a partilha e a divulgação de projetos municipais de desenvolvimento desportivo.

A entrega do galardão teve lugar no dia 14 de Novembro em Albufeira e Vila Franca de Xira foi representada pelo vereador com o pelouro do desporto, João Pedro Baião. O Programa de Desporto Sénior de Vila Franca de Xira também foi distinguido e reconhecido, pela primeira vez, na cerimónia. O município considera que a distinção reforça a estratégia municipal de valorização do desporto e actividade física enquanto factor de desenvolvimento do território e melhoria da qualidade de vida da comunidade.