“Caixeiros” de Santarém campeões nacionais de teqball

O Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, mais conhecido por "Caixeiros", sagrou-se campeão nacional de clubes na modalidade de teqball nas três categorias em competição: singulares, pares e pares mistos, confirmando o seu estatuto de maior clube de Portugal na modalidade. Os títulos colectivos foram alcançados no Sintra Teqball Masters, que constituiu a 16ª e última etapa do Circuito Nacional de Teqball 2022, reservada apenas aos 16 melhores jogadores de cada categoria.