Lucas Santos é campeão do mundo por equipas em trampolim

O ginasta natural de Benavente, Lucas Santos, juntamente com Diogo Abreu, Rúben Tavares e Pedro Ferreira conquistaram a medalha de ouro por equipas em trampolim individual masculino no campeonato do mundo, que decorre em Sófia, na Bulgária.

Os atletas ficam na história a 18 de Novembro, como os autores do feito de subir ao lugar mais alto do pódio mundial, totalizando 13 pontos, mais um do que a França, prata com 12, enquanto a Alemanha fechou o pódio, com nove.

Lucas Santos, que deu o primeiro salto no trampolim aos 11 anos no Clube Trampolins de Salvaterra, já se tinha sagrado campeão mundial de duplo mini-trampolim em 2018 e no mesmo campeonato, que decorreu em São Petersburgo, na Rússia, disputou a final de trampolim, tendo ficado em oitavo lugar.