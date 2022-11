Tiro com arco da Zona Alta com mais um pódio no nacional

A equipa de tiro com arco da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta conseguiu o terceiro lugar da quarta prova do campeonato nacional de sala, realizada a 20 de Novembro, no Entroncamento, sendo que a organização ficou a cargo da Casa do Benfica do Entroncamento. Na prova de Standard de 18 metros cada atleta dispara uma série de cinco flechas para alvo localizado a nove metros, no caso do escalão de Cub, e a 18 metros nos restantes escalões.

A competição contou com 17 atletas da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta.