Casa do Benfica do Entroncamento com dois pódios no tiro com arco

A Casa do Benfica do Entroncamento alcançou dois pódios na quarta prova do campeonato nacional de sala da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, com Jorge Nunes a alcançar o 1. º lugar em BHR VM) Bernardo Sousa o 3.º em BHR AM. A prova foi organizada pelo clube do Entroncamento, que ficou em 5º lugar na classificação colectiva.