Judocas do “Parafuso” conquistam medalhas no Open de Juvenis de Lisboa

Os judocas do Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911 “Parafuso” alcançaram três pódios no Open de Juvenis de Lisboa. Luís Sousa -55Kg, Rafael Soares -60Kg e Miguel Marques -73Kg ficaram em terceiro lugar nas respectivas categorias. Guilherme Cabedal foi eliminado logo no primeiro combate. Foi a despedida de escalão da maior parte da equipa do clube do Entroncamento, pois a partir de Dezembro passam a competir no escalão seguinte.