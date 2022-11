Santarém distinguido como “Município Amigo do Desporto”

O Município de Santarém foi distinguido com o Galardão de “Município Amigo do Desporto”, atribuído pela Cidade Social. O presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, marcou presença na cerimónia, que decorreu em Porto de Mós, e destacou que “é uma honra para Santarém receber, pelo sexto ano consecutivo, este galardão como reconhecimento do empenho e esforço que temos vindo a desenvolver em prol do desporto e da atividade física, melhorando a qualidade de vida da população do Concelho”.

A Câmara de Santarém diz em comunicado que para a distinção contribuíram os programas de apoio financeiro ao associativismo desportivo, bem como a manutenção e construção de instalações desportivas, a dinamização de actividades no âmbito da empresa municipal Viver Santarém e o funcionamento do Conselho Municipal do Desporto.