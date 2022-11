Torres Novas é Amiga do Desporto pelo 7.º ano consecutivo

Torres Novas foi distinguido com o prémio "Município Amigo do Desporto" pelo 7.º ano consecutivo, galardão que reconhece as políticas e investimentos dos municípios portugueses a favor das actividades físicas e do desenvolvimento desportivo.

A distinção foi feita no passado dia 19 de Novembro, na Central das Artes em Porto de Mós. O programa "Município Amigo do Desporto" foi criado em 2016 pela Cidade Social, plataforma online que tem como objectivo contribuir para melhorar a intervenção dos municípios portugueses nas áreas do Desporto, Juventude e Educação.

O município de Torres Novas recebe a distinção desde a fundação do prémio, em 2016, ano em que integrou o lote dos primeiros 27 concelhos reconhecidos.