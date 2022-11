Inês Correia é campeã do mundo de duplo mini-trampolim por grupo de idades no escalão 11/12 anos e vice-campeã em tumbling. Amanhã vai tentar chegar às medalhas na categoria de trampolim.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ginasta do Estevense é campeã do mundo de duplo mini-trampolim por idades

A ginasta da secção de trampolim do Clube de Futebol Estevense (CFE), Inês Correia, sagrou-se campeã do mundo de duplo mini-trampolim por grupo de idades, no escalão 11/12 anos, na competição que decorre em Sófia, na Bulgária até sábado, 26 de Novembro.

A O MIRANTE, o treinador Bruno Nobre, diz estar satisfeito com a prestação da ginasta que está “em excelente forma” e que no dia anterior tinha conquistado a medalha de prata na especialidade de tumbling.

A ginasta do clube da aldeia de Santo Estêvão, concelho de Benavente, superou em pontuação a também ginasta da selecção, Mariana Fernandes (GS de Carcavelos) que se sagrou vice-campeã e a ginasta da selecção da Bélgica, que ficou com o bronze.

No último dia do campeonato de trampolim por grupo de idades, Inês Correia vai tentar novamente chegar às medalhas na especialidade de trampolim.

Além de Inês Correia, a selecção nacional conta com mais três ginastas do CFE: Francisco José (15/16 anos) que se classificou em 28º lugar entre 88 ginastas na categoria de trampolim, conseguindo renovar o estatuto de alta competição na especialidade olímpica e que ainda vai competir em duplo mini-trampolim e Carolina Vaz e João Costa, ambos do escalão 17/21 anos, que ficaram em 32º e 24º lugares, respectivamente, em duplo mini-trampolim.