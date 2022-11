Craques do desporto premiados pelo município de VFX

Para os atletas Inês Salgueiro e Diogo Matos o esforço, sacrifício e superação pessoal são valores que cultivam diariamente e sem eles não há sucesso desportivo. Foram dois dos 350 atletas premiados na última edição da Gala de Mérito Desportivo promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira na noite de 18 de Novembro no Ateneu Vilafranquense. Inês Salgueiro, 24 anos, atleta da Escola de Karaté Pedro Duarte, da Póvoa de Santa Iria, foi eleita a Atleta Feminina do Ano, uma distinção que conquista pela primeira vez depois de ter recebido o prémio de Atleta Revelação em 2017.

Inês Salgueiro começou no Karaté Shotokan aos sete anos, nunca mais tendo parado. Em Setembro deste ano sagrou-se campeã do mundo em Liverpool, no Reino Unido. Manter-se motivada é possível graças ao apoio da família, o mestre e os amigos. “E é a paixão por este desporto, a vontade de dar mais de mim, de atingir o pico de forma, provar que sou capaz, sem nunca esquecer o meu valor, com humildade e perceber que o difícil não é subir a montanha, o difícil é manter-me lá”, diz a O MIRANTE.

A competição é uma forma de se manter focada nos seus objectivos e admite que irá manter-se activa até ao momento em que comece a perceber que não pode mais competir, mantendo a promessa de nunca deixar o karaté por considerar que é um desporto que a ajuda a controlar e combater o stress e a esquecer-se dos problemas do quotidiano. A curto prazo a atleta já tem um objectivo traçado: juntar a paixão pelo karaté ao mestrado em Educação Física que termina no final deste ano lectivo. Além dos estudos trabalha num ginásio como personal trainer.

Superação constante

Diogo Matos, da Natação Adaptada do Sporting Clube de Portugal, foi eleito Atleta Masculino do Ano. Acompanhado pelos pais, Maria e Paulo Matos, subiu ao palco recebendo uma das maiores ovações da noite. Com 23 anos, o atleta deu as primeiras braçadas no União Atlético Povoense e chegou há um ano ao Sporting. Em oito anos de natação competitiva começou a mostrar o seu potencial em provas nacionais e internacionais. É campeão do mundo em múltiplos estilos e distâncias, juntando a isso os títulos nacionais e europeus, numa altura em que continua a trabalhar para melhorar ainda mais o seu desempenho.

A mãe, Maria Matos, abdicou do trabalho para acompanhar o filho em todas as provas, o que tem sido um desafio, mas admite que a família rema toda em direcção ao mesmo objectivo e que tanto o Diogo como os irmãos são as prioridades em casa. Paulo Matos, o pai, conta a O MIRANTE que sempre que pode também faz as deslocações até às provas, onde as rivalidades dão lugar à amizade e à paixão pelo desporto, algo que “infelizmente se começa a perder no mundo da natação pura”, lamenta.

A federação que rege as competições de natação adaptada a pessoas com Síndrome de Down não deixa atletas como Diogo Matos seguirem o caminho paralímpico, o que causa revolta junto dos pais. “É uma luta de anos e vamos lutar sempre, pelo futuro não só do Diogo, mas dos seus colegas de equipa e dos outros atletas com Síndrome de Down. Não aceitamos que estes atletas não tenham acesso aos jogos paralímpicos, o epítome de qualquer desporto, muito menos aceitamos que isso aconteça por dinheiro”, terminam.

Os vencedores da noite

Além de Inês Salgueiro e Diogo Matos também foram distinguidos Afonso Ribeiro do Kempo da UDCAS do Sobralinho com o prémio Atleta Revelação e Rui Câncio, do Alhandra Sporting Club e da Federação Portuguesa de Canoagem como Treinador do Ano. O clube de ténis AHEAD, de Alverca, foi eleita a Equipa do Ano. O galardão de Carreira foi entregue a título póstumo ao sensei João Cordeiro. Ao todo foram distinguidos 350 atletas de 13 modalidades e várias equipas que se destacaram a nível regional, nacional e internacional.