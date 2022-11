Jovens da Casa do Povo de Alcanena em concentração nacional de atletismo

As atletas Clara Martinha e Lúcia Martinha com o seu treinador, Paulo Constantino

As atletas Clara Martinha e Lúcia Martinha foram convocadas para uma concentração nacional de velocidade e barreiras em atletismo, onde vão ser acompanhadas pelo seu treinador Paulo Constantino. A concentração, que vai decorrer dia 3 de Dezembro em Alpiarça e Almeirim, é promovida pela Federação Portuguesa de Atletismo e as atletas de Alcanena estão integradas na Zona Centro/Sul. Estarão presentes os melhores atletas nacionais na velocidade e barreiras, dos escalões de iniciados, juvenis e juniores.

A Casa do Povo de Alcanena felicitou publicamente as atletas e o seu treinador, considerando que esta convocatória é um justo prémio para o trabalho que têm vindo a desenvolver. As jovens atletas começaram no atletismo aos 8 anos no clube, onde têm feito todo o percurso de formação desportiva sem prejuízo da sua vida escolar e social.