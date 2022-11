Iniciativa está marcada para a manhã de 18 de Dezembro, com partida das instalações do clube, na Benedita

CRP Ribafria convida amantes do ciclismo para um treino com a equipa

A equipa de ciclismo do CRP Ribafria/Grupo Parapedra - Dinazoo – Riomagic vai realizar um treino no dia 18 de Dezembro aberto a todos os amantes do ciclismo que queiram acompanhar os ciclistas durante essa sessão de preparação. O treino tem saída marcada do CRP Ribafria, na Benedita, pelas 09h00 da manhã. A distância a percorrer será se cerca de 90 quilómetros, num ritmo moderado e e ambiente de confraternização entre os atletas da equipa e os que queiram aderir à iniciativa. O percurso será acompanhado por um carro de apoio da equipa, para dar resposta em caso de avaria ou anomalia. O final do treino será também no CRP Ribafria.