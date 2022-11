partilhe no Facebook

Jovens da Póvoa de Santa Iria com cinco medalhas na Taça de Portugal de Kempo

Gonçalo Sousa e João Martins, da Michael Team Loyos Fighting Associação, conquistaram medalhas de ouro nos escalões de 8 a 10 anos e 11 a 13 anos respectivamente, nas provas de Semi Kempo na Taça de Portugal de Kempo, que se realizaram nas Caldas da Rainha. A equipa da Póvoa de Santa Iria subiu ainda ao pódio com os atletas Leonor Lança que foi prata em LightKempo e SemiKempo (11-13 anos) e Pedro Silva, também segundo classificado em LightKempo no escalão 16-18 anos. A prova teve a participação de cerca de 800 atletas oriundos de diversos pontos do pais nas modalidades de Kempo Tradicional e Kempo Desportivo.