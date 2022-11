Clube do Mato de Rio Maior já prepara actividades para 2023

O Clube do Mato, de Rio Maior, organizou mais uma saída de campo aos cogumelos silvestres, com que fechou o seu programa de actividades em 2022. Desta vez o destino foi a Quinta de Vale de Lobos, em Maçussa, concelho de Azambuja, que é propriedade do sócio nº 1 do clube. O plano de actividades para 2023 já está em preparação, com a promessa de passeios pedestres, montanhismo, BTT, canoagem e outras actividades.

A nova direcção do Clube do Mato, liderada por Cremilde Graça, diz que 2023 vai trazer algumas novidades, como a aposta na formação e na vertente ambiental, uma nova secção de montanhismo e a realização de uma grande prova de trail, a realizar em Rio Maior no mês de Novembro.