Quatro pares da Xiradance Academy vencem na Taça de Portugal

Os pares Renato Brás e Catarina Gemelgo no escalão Adultos Open, Bruno Preces e Sara Oliveira no escalão Adultos Pré-Open, José Santos e Susana Santos no escalão Seniores 2 Open e David Real e Mafalda Gomes no escalão Juventude Intermédios, representaram a Xiradance Academy e ganharam o ouro na Taça de Portugal de danças de salão que decorreu a 26 de Novembro em Braga.

Ao pódio chegou ainda o par Rúben Pedro e Margarida Casebre, que alcançou o bronze, no escalão Juventude Pré-Open. A prova marcou o encerramento da época 2022 da modalidade.