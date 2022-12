Secção de Os Águias quer recolocar Alpiarça no mapa do ciclismo

A Escola de Ciclismo de Alpiarça celebrou em Novembro o primeiro aniversário e tem sido uma lufada de ar fresco no concelho e na região com os bons resultados que tem alcançado. O projecto surgiu do sonho de três amigos que começaram a delinear o projecto durante os seus passeios de bicicleta. César Galvão, Ricardo Vaz e Nuno Dias perceberam o que precisavam e as coisas foram acontecendo até conseguirem arrancar com o projecto.

Um ano depois tem 34 atletas federados, entre os 5 e os 16 anos, um número muito superior ao que imaginavam ter no primeiro ano de actividade. Têm atletas de Alpiarça, Almeirim, Fazendas de Almeirim ou Glória do Ribatejo. A maioria treina três vezes por semana. Os que estão em competições treinam com Beto Lopes, professor de Educação Física e treinador que se disponibilizou para ajudar a escola.

A Escola de Ciclismo de Alpiarça dedica-se às modalidades de BTT-XCO; Estrada e Ciclocross.

