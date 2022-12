Nuno Silva é o Ronaldo dos golos com as mãos

Saber marcar golos com a ponta dos dedos parece fácil, mas não é. O futebol de mesa tem ganho adeptos nos últimos anos e O MIRANTE foi conhecer as razões para tanta popularidade.

No futebol de mesa, também conhecido por subbuteo, são onze contra onze e no fim ganham os melhores remates com a ponta do dedo. Que o diga Nuno Silva, 51 anos, da Póvoa de Santa Iria, um dos praticantes mais medalhados e experientes no que diz respeito ao futebol de mesa. Já competiu no campeonato do mundo, no europeu, na liga dos campeões e é actualmente tricampeão nacional de futebol de mesa em equipas com a camisola do Sporting Clube de Portugal.

Jogado num campo de feltro com onze figuras homologadas pela Associação Internacional de Table Soccer, o jogo tem praticamente as regras do futebol: um árbitro e, claro, claques a torcer por cada um dos lados. Os adversários defrontam-se numa mesa com pequenos toques nas figuras que controlam a bola e marcam golos de fazer os desconhecedores ficar incrédulos. A O MIRANTE, Nuno Silva diz que o mais desafiante é convencer as pessoas que o futebol de mesa é um desporto. Fala das federações, associações desportivas, da ligação ao Sporting, realiza treinos regularmente e as provas são até reguladas por órgãos oficiais - semelhantes à FIFA ou UEFA no futebol convencional.

“Normalmente as pessoas olham-me de lado quando digo que é um desporto. Mas o xadrez também é desporto, dardos e jogos de consola também são desporto, logo futebol de mesa também se qualifica facilmente, até porque exige precisão, concentração e muito controlo nos movimentos finos, da repetição, da previsão, da percepção e da inteligência táctica”, conta.

Na sua infância Nuno Silva via o futebol de mesa como um entretém, a par do pião ou andar de bicicleta. No entanto a paixão continuou mesmo quando a vida lhe exigiu que abraçasse outros projectos. Aos 46 anos, através de um amigo, reacendeu a paixão que tinha pelo futebol de mesa e nunca mais parou. Começou por treinar no Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide, em Lisboa, onde se manteve até receber o convite do Sporting para dinamizar a modalidade no clube.

Para Nuno Silva - benfiquista desde pequeno - envergar as cores do rival não é de todo uma preocupação pois o seu objectivo, enquanto atleta, é representar as cores do clube ao qual está ligado e fazer de tudo para que a vitória esteja do seu lado. Com um grupo de 12 elementos, Nuno Silva planeia conquistar o topo do pódio internacional. “Já sou tricampeão de equipas, o que é uma honra e um privilégio, mas o bronze e a prata nos campeonatos internacionais só nos fazem querer mais, mais treino, mais competição, mais dinamismo, que ainda falta, porque a Federação Portuguesa de Futebol ainda não nos reconheceu, ao contrário do que fez com os e-sports (jogos digitais)”, critica.

Itália é o alvo a abater

Nas provas internacionais, que englobam selecções de todo o mundo, Itália é o obstáculo a superar, afirma o atleta, que já defrontou a Squadra Azzurra por diversas vezes e até à data o sabor amargo a prata não foi superado. O futebol de mesa é um dos jogos tradicionais de café em Itália, onde miúdos e graúdos passam horas em torno de uma mesa, à semelhança do que acontece em Portugal com os jogos de dominó e sueca. “A Itália é um calcanhar de Aquiles porque todos eles jogam isto desde miúdos. Qualquer clube ou café de bairro tem uma equipa de futebol de mesa, é impossível não tropeçarmos neles. Quando lá fui em competição fiquei apaixonado pela paixão deles por este desporto e quero muito replicar isto cá”, refere.

O sonho de abrir uma escola da modalidade na Póvoa de Santa Iria pode estar para breve. O praticante já contactou a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa que está em busca de um espaço individual ou partilhado para que tal aconteça. Nuno Silva pretende criar um clube capaz de dinamizar o campeonato nacional, formando gerações de futuros campeões que levem o desporto a novos patamares.