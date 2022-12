Águias do Sorraia em risco de extinção

Numa crise directiva sem precedentes, o Grupo Desportivo Águias do Sorraia corre sérios riscos de extinção, tendo lançado na última semana um "grito de alerta". A assembleia geral, que gere provisoriamente o clube do concelho de Coruche, considera que "a actual situação em que o Águias do Sorraia se encontra é insustentável". De acordo com o corpo dirigente o facto de os Águias do Sorraia serem o único clube do concelho detentor de património está a "penalizar a instituição". Sem receitas, o emblema coruchense queixa-se que tem de pagar mais de 400 euros de IMI e Imposto de Circulação de uma viatura, "o que não acontece com qualquer outra associação desportiva do concelho".

Para salvar os Águias do Sorraia vai realizar-se a 11 de Dezembro, domingo, uma derradeira assembleia eleitoral, onde se espera que possa aparecer uma lista candidata às eleições dos corpos gerentes para o biénio 2022-2024. É a partir das 14h30, na Junta de Freguesia do Couço.

Albino Silva, presidente da assembleia geral, lança o apelo "à comparência de todos os amigos do Águias do Sorraia, dada a importância do contributo de todos para que o clube continue a ser o que tem sido ao longo dos seus 74 anos de existência".