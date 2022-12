Azambuja recebe encontro de natação adaptada

Iniciativa realiza-se a 9 de Dezembro no Complexo de Piscinas de Azambuja e vai contar com a presença da secretária de Estado para a Inclusão, Ana Sofia Antunes.

O Complexo de Piscinas de Azambuja vai receber, na sexta-feira, 9 de Dezembro, um encontro de natação adaptada inserido no Mais Lezíria, programa de promoção de actividade física da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

O evento, que vai contar com a presença da secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, tem início às 09h30, com a recepção dos participantes, arrancando a actividade pelas 10h30. A entrega de medalhas e t-shirts Mais Lezíria está programada para as 12h30, seguindo-se um almoço convívio de encerramento no refeitório da Escola Básica Boavida Canada.

A organização está a cargo da Câmara Municipal de Azambuja, através do serviço de Desporto e Juventude, em parceria com a CIMLT e com o apoio da Associação de Desporto Especial do Distrito de Santarém.