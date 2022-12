Atleta do Centro João Paulo II conquista medalha de ouro em tricicleta

A Câmara Municipal de Ourém aprovou um voto de reconhecimento a Samuel Omoruyi, um jovem atleta de 17 anos, residente no Centro João Paulo II, em Fátima, que conquistou a medalha de ouro em tricicleta nos IWAS World Games. A prova decorreu entre 24 e 29 de Novembro, em Vila Real de Santo António. Samuel Omoruyi participou na prova de 200 metros, categoria de sub 20, na classe RR 1.

Samuel Omoruyi dedica-se à prática da tricicleta desde 2020. A modalidade é uma disciplina de atletismo adaptado para pessoas com paralisia cerebral e deficiências motoras, que afectam o movimento e o equilíbrio. Entretanto já participou em encontros nacionais e campeonatos, mas alcançar o ouro foi a recompensa pelo o seu esforço, empenho, dedicação e entrega.

“O município de Ourém congratula o Samuel pelos resultados alcançados, endereçando um voto de reconhecimento pelo seu desempenho, desejando a continuidade da prática desportiva e que isso contribua para a sua plena integração na sociedade”, afirmou o vereador Rui Vital, na sessão camarária de 5 de Dezembro, acrescentando ainda um agradecimento pelo trabalho que é desenvolvido diariamente no Centro de Apoio a Deficientes Profundos João Paulo II.