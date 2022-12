partilhe no Facebook

Protocolo para utilização do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior

A Câmara de Rio Maior, a empresa municipal Desmor, a Fundação do Desporto e a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) assinaram, no dia 7 de Dezembro, um protocolo de cooperação. O acordo de parceria tem como principal objectivo promover condições de acesso dos associados da AAOP às instalações desportivas do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior geridas pela Desmor.

O protocolo foi assinado pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, por Paulo Frischknecht, presidente do conselho de administração da Fundação do Desporto, por Miguel Pacheco, presidente do conselho de administração da Desmor, e por Luís Alves Monteiro, presidente da direcção da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal.